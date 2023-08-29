Vali Gül, ‘Bıçaklı saldırganı vuran polis açığa alındı’ iddiasını yalanladı

İstanbul Valisi Davut Gül, durakta bekleyenleri bıçakla tehdit eden şahsa müdahale eden polisin açığa alındığı iddiasını yalanladı.

Bıçaklı saldırgan duraktakileri bıçakla uzun süre tehdit etti.

DHA’nın haberine göre, bugün sabah saatlerinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi’nde, Volkan L. isimli şüpheli bıçak göstererek durakta otobüs bekleyen yolcuları tehdit etti.

O esnada göreve gitmek için otobüs durağına gelen E.A. isimli polis memuru şüpheliyi uyardı. Şüpheli bu kez elindeki bıçakla polis memurunun üzerine yürüdü. Polis memuru E.A. şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Hafif yaralanan Volkan L. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Volkan L.’nin 49 farklı suçtan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olayın ardından sosyal medyada polis memurunun açığa alındığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

İbrahim Haskoloğlu’nun bu yöndeki paylaşımına yanıt veren Vali Gül, “Bu haber doğru değil. Polis memurumuz başarı belgesiyle ödüllendirilmiştir” ifadelerini kullandı.