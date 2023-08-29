Bankalarda TL mevduat faizleri yüzde 42’ye kadar yükseldi

TL vadeli mevduat faizleri yüzde 42’ye kadar yükselirken bazı özel bankalarda döviz dönüşlü KKM’lerin TL vadeliye geçişi için daha yüksek oranlar uygulanabildi.

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 24 Ağustos’ta faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25’e çıkarmıştı. Faiz açıklanmadan önce Merkez Bankası, KKM’den TL mevduata dönüşün önünü açmak için yeni bir karar almıştı.

Bankacılık sektörü bu kararlar gereği TL dönüşlü KKM hesaplarından yüzde 50, döviz dönüşlü KKM hesaplarından ise yüzde 5 TL vadeli mevduata dönüşüm hedefini tutturmak zorunda. Uygulamalarda hesaplama tarihi dün başladı. Bunu tutturamayan bankalar menkul kıymet alımıyla karşı karşıya kalacak.

Kamu bankalar yüzde 35-37 arasında uyguladı

Ekonomim’den Şebnem Turhan’ın aktardığına göre Merkez Bankası’nın kur korumalı mevduattan çıkış adımları kapsamında bankalara getirdiği kur korumalı mevduat hesaplarının TL vadeli mevduata dönüştürme hedefinde ilk gün bankalarda işler yoğunlaştı.

TL vadeli mevduat için faizler yükselirken ilk etapta bazı özel bankalarda vadesine ve büyüklüğüne göre TL vadeli mevduat faiz oranını yüzde 33-42’ye çekti.

Kamu bankalarında ise TL vadeli mevduat faizi yüzde 35-37 arasında uygulandı. Kamu bankalarında hem KKM’ye hiç girmemiş tasarruf sahiplerine hem de KKM’den TL vadeliye dönüş için aynı faiz oranları uygulanırken bazı özel bankalarda döviz dönüşlü KKM hesapları için artı 2 puanlık fark gündeme geldi.