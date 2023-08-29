Barbie, yeni gişe rekoruyla Harry Potter’ı geride bıraktı

Barbie, sekizinci Harry Potter filmini geçerek Warner Bros.’un dünya çapında şimdiye kadarki en başarılı filmi oldu.

Temmuzda vizyona giren, Greta Gerwig’in yönettiği uzun metrajlı film, renkli ve gösterişli bir tanıtım kampanyasının ardından izleyicilerin anında ilgisini çekmişti.

Gerwig’e tüm zamanların ‘en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni’ unvanını kazandıran filmi, vizyona girdiği günden beri rekor kırmaya devam ediyor.

Başrolünde Margot Robbie ve Ryan Gosling’in yer aldığı Barbie, son olarak Warner Bros.’un en çok hasılat yapan filmi ‘Harry Potter: Ölümcül Yadigarlar Bölüm 2’yi geride bırakarak yeni bir rekora imza attı.

‘Olağanüstü başarı‘

1 milyar 342 milyon dolar hasılatla Warner Bros. tarihine geçen Barbie’nin, 2023 yılının en çok gişe hasılatı yapan filmi olması bekleniyor.

Barbie’nin Warner Bros. için elde ettiği başarı, birçok önemli dönüm noktasına ulaşmasını da sağladı. Daha önce Christopher Nolan’ın ‘Kara Şövalye’ filmini geride bırakarak, film şirketinin Kuzey Amerika’daki en büyük filmi olmuştu.

Warner Bros. Motion Picture Group eş CEO’ları Michael De Luca ve Pam Abdy, duygularını şu sözlerle paylaştılar:

“Bu olağanüstü başarıya ulaşmak, dünyanın her köşesindeki ülkelerden sinemaseverlerin onlarca yıldır bizi eğlendiren ikonik bir karakterin kutlamasını daha da ileriye taşımak için bir araya gelme gücünün bir hatırlatıcısıdır.”