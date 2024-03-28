Akşam Postası / 28 Mart 2024

CHP Bitlis belediye başkan adayı AKP’ye katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bitlis Belediye Başkan adayı Selim Soyugüzel partisinden istifa ederek AKP’ye katıldı.

İFÖD: X’te reklam yasağına uymayan adaylar ifade özgürlüğü ihlaline yol açıyor

Türkiye’de X’e reklam verilmesi yasak ama partiler seçim sürecinde bu yasağı delerek reklam verdi. İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) ‘bazı adayların verdiği reklamların adalet ve eşitlik ilkesine zarar verdiğini’ belirtti.

Murathan Mungan İYİ Parti’ye dava açacak

Yazar Murathan Mungan, yazdığı dizelerin İYİ Parti tarafından izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle dava açacak.

KKM hesaplarından ‘sınırlı çıkış’ sürüyor

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar 2 trilyon 288 milyar liraya geriledi.

1 Nisan’da okullar tatil

Okullar 1 Nisan’da tatil olacak.

Galatasaray Portakal ve Küçük’ten şikayetçi

Galatasaray, gazeteciler Fatih Portakal ve Cem Küçük hakkında RTÜK ve ilgili kurumlar nezdinde ‘gerekli işlemleri’ başlattığını duyurdu.

Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, görünümünü koruyor.

Ukraynalı ressam, hava saldırıları ve karanlığın ortasında Rusya işgalini resmediyor

Ressam Sana Shahmuradova Tanska tüm olumsuz koşullara rağmen Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki stüdyosunda resim yapmaya devam ediyor: “Zamanı savaş öncesi ve sonrası olarak bir çizgiymiş gibi takip ediyorum.”

İklim modelleri 2023’teki devasa ısı artışını açıklayamıyor

İklim bilimcilerin tahminlerinin aksine 2023 en sıcak yıl oldu. Artışa yol açan faktörlerin ne olduğunu bilim insanları tam olarak bilmiyor.