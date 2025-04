Kristen Stewart ve nişanlısından çocuk planı

Kristen Stewart, kendisinin ve nişanlısı Dylan Meyer’in yumurtalarını dondurduklarını açıkladı.

Fotoğraf: Vikipedi

Twilight yıldızı Stewart, yakın zaman önce nişanlısı Dylan Meyer ile olan ilişkilerinin geleceğine şekil verebilecek samimi bir haber paylaştı. Kristen, Not Skinny But Not Fat podcast’inin 27 Mart’ta yayımlanan bölümünde Amanda Hirsch’in çocuk isteyip istemediğine dair sorusuna “Evet, muhtemelen” yanıtını verdi: “Yumurtalarımızı ve bazı şeyleri dondurmak gibi sinir bozucu şeyler yaptık. Yani istersek bunu yapabiliriz. Bu seçeneği açık tutuyoruz.“

Yıldızın açıklamasına göre çocuk planı şimdilik uzak görünüyor. Düğün planları da öyle. Kristen, 2021’de nişanlanmış olsa da nikah masasına oturmak konusunda somut bir planları olmadığını söyledi: “İkimiz de gerçekten sıradan insanlar gibiyiz. Ve biz de bu geleneksel şeyi yapıp ‘Benimle evlenir misin?’ sorusunu sorduk. Ancak sonrasında bir düğün planlama kısmını hiç sevmedik. Çünkü ‘Bunu bir nevi başardık!’ dedik. Ama bunu bir gün yapacağız. Sadece çok geniş bir planımız var ve bu bize çok uygun.“

Söylentiler bu planın, Kristen’in ilk uzun metrajlı film yönetmenliği olan, yazar Lidia Yuknavitch’in 2011 tarihli anı kitabı ‘The Chronology of Water’ın uyarlaması olan filminin tamamlanmasından sonra gerçekleşebileceği yönünde.