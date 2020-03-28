Galatasaray, gazeteciler Fatih Portakal ve Cem Küçük hakkında RTÜK ve ilgili kurumlar nezdinde ‘gerekli işlemleri’ başlattığını duyurdu.

Fatih Portakal ve Cem Küçük.

Kamuoyuna sızdırılan hakem toplantısının yankıları sürüyor.

Galatasaray, ‘algı operasyonu’ yaptığı gerekçesiyle Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, Sözcü TV, TGRT haber ve Cem Küçük hakkında RTÜK ve ilgili kurumlar nezdinde ‘gerekli işlemleri’ başlattığını açıkladı.

Galatasaray, Fatih Portakal’la ilgili şunları söyledi: “Saatler önce gerçekler ortaya çıkmasına rağmen Sözcü TV’den Fatih Portakal, hakem toplantısının TFF tarafından yayınlanan görüntülerini görmezden gelmekle kalmayıp montajlanıp maksatlı olarak servis edilen şekline yer vermiştir. Bunu yaparak basın etiği ve dürüst habercilik ilkesini yok sayan ve Galatasaray’a karşı kasıtlı şekilde düzenlenen algı operasyonuna çanak tutmaya devam eden Sözcü TV ve Fatih portakal hakkında RTÜK ve ilgili kurumlar nezdince gerekli işlemler başlatılmıştır.”

Kulüp, Cem Küçük’le ilgili de şu açıklamayı yaptı: “Gerçekler ortaya çıkmasına rağmen; TGRT Haber kanalında Cem Küçük’ün moderatörlüğünü yaptığı ‘Günaydın Türkiye’ programı, haber içeriğinde TFF tarafından yayınlanan görüntülerden sadece montajlanıp maksatlı olarak servis edilen kısmına yer vermekte ve yorumlamakta bir sakınca görmemiştir! Objektif habercilik ilkesini hiçe sayan ve Galatasaray’a karşı yürütülen algı operasyonuna destek olan TGRT Haber ve Cem Küçük hakkında; dezenformasyonla mücadeleye ilişkin yasal mevzuat kapsamında, RTÜK ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli işlemler başlatılmıştır.”

Şaşkınlıkla izlemeye devam ediyoruz… pic.twitter.com/MTmBvgCl8h — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 27, 2024

Ne olmuştu?

Süper Lig’in 27’nci haftasında, 26 Şubat’ta Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan maçın 9’uncu dakikasında Galatasaraylı Tete ceza sahası içinde Antalyasporlu Van de Streek’le top kapma mücadelesi sırasında yerde kalmıştı. Hakem Abdülkadir Bitigen oyunu sürdürmüş, ancak VAR hakemi Özgür Yankaya’nın müdahalesi üzerine pozisyonu kamerada izledikten sonra penaltı kararı vermişti. Penaltı golle sonuçlanmış, maç, sarı-kırmızılıların 2-1’lik galibiyetiyle sona ermişti.

Penaltı kararı hararetli tartışmalara yol açmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 13 Mart’ta şunları söylemişti: “İddia şu: Hakemler arasındaki bir toplantıda Bitigen hata yaptığını itiraf ediyor. Öğrendiğimize göre 1 Mart’ta yapılan bu toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu başkanı da katılmış. Kendisine sordum. Kendisi böyle bir toplantı yapılmadığını söyledi bize. (Gülerek) ‘Peki’ dedik. Halbuki duyduğumuza göre kendisi de toplantının en az bir kısmına katılmış. Ama bize söylediği bu. Biz nasıl böyle bir ortamda rekabet edeceğiz?”

Dün akşam, tam da Büyükekşi’nin yapılmadığını söylediği toplantının görüntü ve ses kaydı ortalığa saçıldı. Toplantı Koç’un dediği gibi maçtan dört gün sonra, 1 Mart’ta Merkez Hakem Kurulu’nun danışmanı ve hakem eğitmeni Hugh Dallas, Bitigen ve Yankaya’nın da hazır bulunduğu geniş katılımlı bir ortamda yapıldı.

TFF daha sonra toplantının tüm kayıtlarını paylaşmıştı.