CHP Bitlis belediye başkan adayı AKP'ye katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bitlis Belediye Başkan adayı Selim Soyugüzel partisinden istifa ederek AKP’ye katıldı.

Selim Soyugüzel. Fotoğraf: Twitter

AKP İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Soyugüzel, bugünden itibaren CHP Bitlis Belediye Başkan adaylığından çekildiğini ve partiden istifa ettiğini söyledi.

Bugün düzenleyeceği mitingin saatinin bilgisi dışında değiştirildiğini iddia eden Soyugüzel şöyle konuştu: “Bu memleket hepimizin. Her zaman milletimizin yanında ve akrabamız olan AKP Bitlis belediye başkan adayı Nesrullah Tanğlay’ı desteklemek üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın emrinde olacağız. AKP teşkilatıyla omuz omuza pazar günü yapılacak seçimi kazanacağız. Her zaman devletimizin milletimizin yanında yer alacağız. Güçlüyüz, kararlıyız, birlikte başaracağız. İstikrarlı şekilde çalışacağız. Yolumuz, bahtımız açık olsun.”

Soyugüzel dün CHP Bitlis İl Başkanlığı binası önünde yaptığı açıklamada şunları iddia etmişti: “İlçe Seçim Kurulunda yapılan kurayla 28 Mart’ta 13.00-15.00 saatleri arasında belirlenen miting saatlerimiz ne yazık ki kirli bir oyunla kapalı kapılar ardında pazarlık konusu olup CHP tarafından para karşılığında DEM Parti’ye satılmıştır.”