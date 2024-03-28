1 Nisan'da okullar tatil

Okullar 1 Nisan’da tatil olacak.
Eğitim Bakanlığı, 31 Mart’ta düzenlenecek yerel seçimler dolayısıyla okulların 1 Nisan Pazartesi günü tatil edildiğini açıkladı.
Yaramazlara biraz batar!
İtalya’da bugün oynanacak futbol maçları Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in ölümü nedeniyle ertelendi.
HDK soruşturması kapsamında tutuklanan SYKP PM Üyesi Ahmet Saymadi hakkında iddianame hazırlandı.
Saymadi’nin, 2013’teki Gezi Parkı direnişinde “Neredesiniz, müdahale var mı, iyi misiniz, çatışma var mı, Gezi Parkı bizimdir” sözleri suçlamalara gerekçe gösterildi.
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için doktorlar “Nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz halen yüksek riskleriyle devam etmektedir” dedi.
Ünlü oyuncu Kristen Stewart ve senarist nişanlısı Dylan Meyer sade bir törenle evlendi. Newsweek‘in aktardığına göre çift, nikahtan sonra Kristen Stewart”ın evinde yakın dostlarının katıldığı samimi bir tören düzenledi. Tören’e katılan konuklar arasında Ashley Benson ve eşi Brandon Davis gibi ünlü isimler de vardı. Stewart ve Meyer’ın yolları 2013’te film setinde kesişmişti. Ama ilişkileri 2019’da […]
Vatikan, 88 yaşındaki Papa Francis’in hayatını kaybettiğini açıkladı.