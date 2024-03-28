Türkiye’de X’e reklam verilmesi yasak ama partiler seçim sürecinde bu yasağı delerek reklam verdi. İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) ‘bazı adayların verdiği reklamların adalet ve eşitlik ilkesine zarar verdiğini’ belirtti.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 19 Temmuz 2023 tarihli kararıyla, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen X’e reklam verilmesini yasaklamıştı.

Reklam yasağına aykırı davranan Türkiye’de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyor.

İFÖD X’e uygulanan reklam yasağının, belirli gruplara ayrıcalık tanınmasıyla ifade özgürlüğü ihlaline dönüşebileceğine dikkat çekti.

Dernek yasağa rağmen seçim sürecinde bazı adayların verdiği reklamların adalet ve eşitlik ilkesine zarar verdiğini belirtti: “Bu yasağa uymayanların elde ettiği avantaj, ağır bir ifade özgürlüğü ihlaline yol açarken, seçim döneminde eşitsizliği ve keyfi uygulamaları da beraberinde getiriyor.”