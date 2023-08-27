Akşam Postası / 27 Ağustos 2023

Ülkede öfke ve sömürenler haricinde ahalide endişe hâkim. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun sade yurttaşın yüzünden düşen bin parça. Her şey gözümüzün önünde olup bitiyor. ‘Muhalefet sessiz’ demeyi isterdim, ancak görebildiğim kadarıyla şu anda muhalefetin adı var kendi yok.