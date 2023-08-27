Akşam Postası / 27 Ağustos 2023

İthaki yayınevi çalışanları ‘istifaya zorlandıklarını’ açıkladı
İthaki Yayınevi çalışanları, 24 Ağustos’ta ‘küçülme’ gerekçesiyle tazminat hakkı olmayan çalışanların işten çıkarıldığını, eski çalışanların da istifaya zorlandığını öne sürdü.
Akşener: Kazanamamanın sonuçları hepimizin
Seçimler ve parti kongresinin ardından dün ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocatepe’deki Zafer Alanı’nda düzenlenen etkinlikte konuştuktan sonra bir grup gazeteciyle bir araya geldi.
HDP’nin yeni eş genel başkanları Sultan Özcan ve Cahit Kırkaza
Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP), 4’üncü olağanüstü kongresinde yapılan seçimde partinin yeni eş genel başkanları Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak oldu.
Fethiye belediye başkanı hakkında ‘bayrak’ soruşturması
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında Türk bayrağına adını yazdırması nedeniyle soruşturma açıldı.