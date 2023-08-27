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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 27 Ağustos 2023

İthaki yayınevi çalışanları ‘istifaya zorlandıklarını’ açıkladı

İthaki Yayınevi çalışanları, 24 Ağustos’ta ‘küçülme’ gerekçesiyle tazminat hakkı olmayan çalışanların işten çıkarıldığını, eski çalışanların da istifaya zorlandığını öne sürdü.

Akşener: Kazanamamanın sonuçları hepimizin

Seçimler ve parti kongresinin ardından dün ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocatepe’deki Zafer Alanı’nda düzenlenen etkinlikte konuştuktan sonra bir grup gazeteciyle bir araya geldi.


Öpüşürken mikroorganizma takası yapıyoruz

HDP’nin yeni eş genel başkanları Sultan Özcan ve Cahit Kırkaza

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP), 4’üncü olağanüstü kongresinde yapılan seçimde partinin yeni eş genel başkanları Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak oldu.

Gazeteciler belediye başkanlarına benzememeli

Fethiye belediye başkanı hakkında ‘bayrak’ soruşturması

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında Türk bayrağına adını yazdırması nedeniyle soruşturma açıldı.

Woodstock 54 yaşında: Hem barışçıl bir protesto hem küresel bir kutlama

SON HABERLER

Endişeli muhafazakâr, endişeli modern, mutsuz ve sinirli halk…

Ülkede öfke ve sömürenler haricinde ahalide endişe hâkim. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun sade yurttaşın yüzünden düşen bin parça. Her şey gözümüzün önünde olup bitiyor. ‘Muhalefet sessiz’ demeyi isterdim, ancak görebildiğim kadarıyla şu anda muhalefetin adı var kendi yok.

Akşam Postası / 27 Ağustos 2023

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