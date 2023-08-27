Fethiye belediye başkanı hakkında ‘bayrak’ soruşturması

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında Türk bayrağına adını yazdırması nedeniyle soruşturma açıldı.

Muğla Valiliği, Fethiye ilçesinde ana caddelerdeki elektrik direklerinde bulunan reklam panolarına bayrak üzerinde belediye başkanının adıyla belediye logosunun yer aldığı görsellerin asıldığının tespit edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, konuya ilişkin adli ve idari işlemlerin başlatıldığını duyurdu:

“Kamuoyunda da infiale neden olan ve tepki çeken söz konusu görseller, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu’na aykırılık teşkil ettiğinden toplatılmış ve ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır.”