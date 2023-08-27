Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP), 4’üncü olağanüstü kongresinde yapılan seçimde partinin yeni eş genel başkanları Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak oldu.

Hakkında kapatma davası bulunan ve aktif siyasi çalışmaları Yeşil Sol Parti’ye devredeceğini açıklayan HDP’nibn 4’üncü Olağanüstü Kongresi Ankara’da Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Hem Pervin Buldan hem de Mithat Sancar HDP Eş Genel Başkanı unvanıyla son konuşmalarını yaptılar.

İlk olarak kürsüye çıkan Buldan, yürüttükleri mücadelenin bitmeyeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“HDP, toprağın içine düşen cemre gibi sevgi fidanıdır. Bu cemreyi yok etmeye çalışanlar iyi bilsinler ki; bu mücadeleyi bitiremeyecekler. Fırtınalara karşı hem direndik hem de mücadele ettik. Umudu çoğalttık, asla vazgeçmedik, geri adım atmadık, bir an bile tereddüt etmedik. Bize karşı çökertme planı uygulayanlar gördü ki diz çökmedik, ama onların çökertme planları çöktü.”

Büyük dönüşümün zamanı

Buldan, 14 Mayıs seçimlerinde alınan oyun kabul edilemez olduğunu belirterek, ‘şimdi büyük değişimin zamanı’ dedi ve şöyle ekledi:

“Büyük bir değişimin, büyük bir dönüşümün zamanıdır dedik. Son seçimlerde aldığımız oy oranı, hiçbirimizin kabul edeceği bir oy oranı değildir, yeterli değildir, eksiktir, azdır.”

HDP ağacını korumak hepimizin borcu

Sancar ise kongrenin, sürecin finali değil; başlattıkları muhasebe sürecinin duraklarından biri olduğunu söyledi: “Bundan sonra birikimimizi, mücadele tecrübemizi ve güçlerimizi Yeşil Sol Parti’ye yığacağız, ama HDP ruh olarak da kurum olarak da devam edecek.”

HDP’nin logosundaki ağaca atıfta bulunan Sancar, şöyle devam etti:

“Çeşitli kesimlerden estirilen rüzgarlara karşı dimdik ayakta duran HDP ağacını korumak hepimizin borcudur, sorumluluğudur. Bu, ülkeye ve halklara karşı en büyük görevimizdir.”

Kongrede partinin yeni eş genel başkanları da seçildi. Buna göre, HDP’nin yeni Eş Genel Başkanları Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak oldu.

Özcan, kuruluşundan bu yana HDP’de yer almaktan gurur duyduğunu belirtti: “HDP’nin eş genel başkanı olma görevini bir onur nişanesi olarak taşımaya, onun varoluşunu ve felsefesini korumaya, büyük insanlık yürüyüşünün bir parçası olmaya sizlerin huzurunda söz veriyorum.”

Cahit Kırkazak ise halka destek çağrısında bulundu: “Bu mücadeleyi mutlaka başarıya götüreceğiz. Halkımıza da çağrımızdır, bize omuz verin, el verin. Hep birlikte yeni yaşamı, özgür yaşamı kuralım.”

Sultan Özcan kimdir?

1965 yılında Kayseri’nin Develi ilçesinde doğan Sultan Özcan, HDP Merkez Yürütme Kurulu’nda sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerle ilgili çalışmalar yürüten komisyonun eş sözcülüğü görevindeydi.

Cahit Kırkazak kimdir?

1979 Diyarbakır doğumlu Cahit Kırkazak Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu, Anadolu Üniversitesi İİBF, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinden mezun oldu.

Serbest avukatlık da yapan Kırkazak, Yeşil Sol Parti MYK üyesi olarak görev yapıyordu. Kırkazak, Selahattin Demirtaş’ın ve HDP’nin avukatlarından biriydi.