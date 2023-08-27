İthaki yayınevi çalışanları ‘istifaya zorlandıklarını’ açıkladı

İthaki Yayınevi çalışanları, 24 Ağustos’ta ‘küçülme’ gerekçesiyle tazminat hakkı olmayan çalışanların işten çıkarıldığını, eski çalışanların da istifaya zorlandığını öne sürdü.

Yayınevi çalışanları asgari ücret düzeyinde düşük ücretlerle çalıştıklarını, ikinci altı ayda yapılacak zamla ilgili ise yayın yönetmeni ve yayınevi sahibi Ünal Koçak arasında yapılan görüşmeden sonuç çıkmadığını söyledi.

Umut Sen’e konuşan çalışanlar, evden çalıştıklarını ancak 8 Ağustos’ta şirketin insan kaynakları bölümünden aldıkları mailde evden çalışma kararının yayın yönetmenin kendi başına aldığı karar olduğunun belirtildiğini ve 17 Ağustos’ta herkesin ofise çağırıldığını kaydetti.

Bu mailin ardından yayın yönetmeninin istifa ettiğini söyleyen çalışanlar, “Tabii burada istifa etti değil de ettirildi desek daha doğru olur, çünkü topluca gönderilen o mail ve mailde doğruca yayın yönetmenimize yöneltilen suçlayıcı tavır, yenilir yutulur cinsten değildi. Asıl sorun bizim haklarımızken, neredeyse kafasına göre ofise gitmeyen insanlar gibi lanse edilmiştik” dedi.

Uzaktan çalışma kararı sonrası İstanbul dışına taşınan iki kişinin gelen mail sonrası istifa etmek zorunda kaldığını belirten çalışanlar, iki çalışanın da ‘küçülme operasyonuna gidildiği’ gerekçesiyle kovulduğunu söyledi.

Son olarak cuma günü ofise çağrılan üç kişinin daha kovulacağının kesinleştiğini belirten çalışanlar, bu belirsizlik ortamında çalışmanın yıpratıcı olduğunu ekledi.