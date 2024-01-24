Akşam Postası / 24 Ocak 2024

İYİ Parti’nin İstanbul ve Ankara adayı belli oldu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Buğra Kavuncu’nun aday olduğunu açıkladı. Partinin Ankara adayıysa Cengiz Topel Yıldırım oldu.
ABD Türkiye’nin İsveç kararından memnun: ‘F-16 satışından önce kritik karar’
ABD yönetimi, İsveç’in NATO üyeliğinin Meclis’te onaylanmasından memnuniyet duyduğunu ve Türkiye’ye F-16 satışına sıcak baktıklarını belirtti.
TÜİK ‘hissedilen enflasyon’ ile ‘asıl enflasyon’ arasındaki uçurumu doğal buldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘hissedilen enflasyon’ üzerinden yıllık enflasyon verilerinin eleştirilmesini ‘art niyetli’ buldu.
Aralarında İstanbul, Muğla ve Antalya’nın da olduğu 12 ilde özelleştirme
Mülkiyeti Maliye Hazinesi, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) adına kayıtlı 12 ildeki 73 taşınmazın özelleştirme kapsamın alındı.
Türkiye Bankalar Birliği’nden yıl sonu için dolar/TL tahmini
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, yıl sonu için dolar/TL kuru tahmininin 39-40 lira olduğunu söyledi.
İşletmelere fahiş fiyat ve stokçuluktan 103,2 milyon lira ceza
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103,2 milyon lira idari para cezası verdi.
SGK ile ilaç firmaları arasındaki sorun hastaları mağdur ediyor
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli ödenen 8 bin 827 kalem ilacın 3 bin 393 adedinde, hastanın ilacını alabilmesi için fiyat farkı ödemesi gerekiyor. Yani geri ödeme kapsamında olan ilaçların yüzde 38’inde fiyat farkı çıkıyor.
2023’te hedefin iki katından fazla motorlu taşıtlar ÖTV’si alındı
2023’te toplanan verginin yüzde 10’u motorlu taşıtlardan alınan özel tüketim vergisinden (ÖTV).
Türkiye’de ortalama ev fiyatı 3 milyon lirayı aştı
Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın aralık raporuna göre Türkiye’de ortalama ev fiyatı 3 milyon lirayı aştı. Depremin yerle bir ettiği Hatay’da fiyatların bir yılda yüzde 124 artması dikkat çekti.
İnsanlık için küçük, Suudiler için büyük bir adım
Suudi Arabistan ülkedeki diplomatlar için içki dükkanı açacak.
FOX TV’nin adı değişti
FOX TV isim ve logosunu değiştirdi. Kanalın yeni adı Now TV oldu.
Ukraynalı askerleri taşıyan Rus uçağı düştü
Ukraynalı esir askerleri taşıyan Rus askeri nakliye uçağı düştü. Rusya, Ukrayna’nın uçağı roketle vurduğunu söyledi.
Bilinmeyen bakteri alarmı: Hastanın kalbinde görüldü
Britanya’da yüksek ateşle hastaneye giden birinin kalbinde yeni bir bakteri türü görüldü.