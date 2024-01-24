Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti’nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul belediye başkanı adaylarının Buğra Kavuncu olduğunu söyledi.

Partinin Balıkesir belediye başkanı adayı Turhan Çömez oldu.

Güncellenecek…

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İYİ Parti’nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul belediye başkanı adaylarının Buğra Kavuncu olduğunu söyledi. Partinin Balıkesir belediye başkanı adayı Turhan Çömez oldu. Güncellenecek…