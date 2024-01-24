Yaramazlara biraz batar!

İnsanlık için küçük, Suudiler için büyük bir adım

Suudi Arabistan ülkedeki diplomatlar için içki dükkanı açacak.

Fotoğraf: Reuters


Reuters‘ın haberine göre Suudiler başkent Riyad’da sadece gayrimüslim diplomatlara hizmet verecek içki dükkanı açmaya hazırlanıyor.

Ajans haberini konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa ve belgeye dayandırdı.

Belgeye göre müşterilerin bir mobil uygulama üzerinden kayıt yaptırması, dışişleri bakanlığından izin alması ve alışverişlerinde aylık kotalara uyması gerekecek.

Dükkanın, büyükelçiliklerin ve konsoloslukların bulunduğu ‘diplomatik bölgede’ açılması bekleniyor.

İçki tüketmenin cezası ağır

Suudi Arabistan’da içki içmenin cezası, yüzlerce kırbaç, sınırdışı, para ya da hapis. Bu nedenle ülkede içkiye erişmek isteyenler ‘diplomatik posta’ yolunu deniyor ya da karaborsaya başvuruyor.

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