2023’te hedefin iki katından fazla motorlu taşıtlar ÖTV’si alındı

2023’te toplanan verginin yüzde 10’u motorlu taşıtlardan alınan özel tüketim vergisinden (ÖTV).

Fotoğraf: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2023 yılı motorlu taşıtlar ÖTV geliri 441,2 milyar lira oldu. Oysa hükümetin yıl başındaki hedefi 203 milyar liraydı. Böylece beklenenden iki kat fazla vergi alındı.

2022’deki ÖTV geliriyse 167,1 milyar liraydı.

Dolar bazında da rekor

Euronews Türkçe‘nin aktardığına göre dolar bazında da 2023 rekor yılı oldu. Merkez Bankası’nın yıllık kur ortalaması üzerinden hesaplandığında 2023’te motorlu taşıtlardan alınan ÖTV 18,6 milyar dolar oldu. 2022’de bu miktar 10,1 milyar dolardı.

2022’den önceyse en yüksek oran 2021’de kaydedilmişti; 7,5 milyar dolar.

Son dört yılda yüzde 675 artış

ÖTV geliri 2000’li yılların başında 2 milyar dolar altındaydı. 2015’te 6 milyar dolarını aşan tahsilat, 2019’da 2,4 milyar dolara kadar gerilemişti ama daha sonra hızla yükseldi.

Dolar bazında motorlu taşıtlardan toplanan ÖTV son dört yılda yüzde 675 arttı. 2018-2023 yılları arasındaysa ÖTV geliri yüzde 417 arttı.

Tahsil edilen toplam verginin ne kadarı motorlu taşıtlar ÖTV’sinden?

2000’den itibaren bu oran 2020’ye kadar hiç yüzde 5’i görmedi. İlk yıllar bu oran yüzde 2-3 civarında seyrederken 2015’te yüzde 4,2’ye çıktı. 2019’daysa yüzde 2 oldu. Bu, hükümetin 2019’da topladığı 100 liralık verginin 2 lirasının motorlu taşıtlardan alınan ÖTV olduğunu gösteriyor.