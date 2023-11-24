Akşam Postası / 24 Kasım 2023

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kazanarak 7.959,95 puandan tamamladı.

Erdoğan duyurdu: Çalışan emeklilere de 5 bin lira verilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilere de 5 bin lira verileceğini açıkladı.

Hamas, 12 Taylandlı ve 13 İsrailli esiri serbest bıraktı

Hamas, esir takası kapsamında 12 Taylandlı ve 13 İsrailli esiri serbest bıraktı.

Şimşek’e göre fon akışı yerel seçimlerden sonra ‘ciddi bir şekilde’ artacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özellikle yerel seçimlerden sonra Türkiye’ye fon akışının ciddi bir şekilde artacağını kaydetti.

İki şirketten halka arz başvurusu

Pasifik Teknoloji ve Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

‘Rüşvet’ operasyonu: 25 polis için tutuklama talebi

İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen ‘rüşvet’ operasyonda gözaltına alınan 46 polisten 25’i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SPK başkanı: Borsaya büyük şirketler geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, borsaya ilginin ve halka arzların 2024’te de devam edeceğini söyledi: “Şu anda şirketlerle yaptığımız genel görüşmelerle daha büyük halka arzlara hazırlıklar yapıyoruz, borsaya büyük şirketler geliyor.”

İstanbullulara soğuk hava, fırtına ve yağış uyarısı

İstanbul’a hafta sonu soğuk ve yağışlı hava bekleniyor. Sıcaklıkların fırtınayla birlikte 4-8 derecelere kadar düşmesi beklenirken, yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

Bu hafta ‘Napolyon’ dahil beş film vizyonda

Sinemalarda bu hafta komediden drama, animasyondan aksiyona, ikisi yerli beş film izleyiciyle buluşacak.

Goldman Sachs’tan faiz analizi: MB ne zaman frene basacak?

Goldman Sachs analizine göre Merkez Bankası (MB) politika faizini yüzde 42,50 seviyesinde tamamlayacak.