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Yaramazlara biraz batar!

Hamas ile İsrail arasında takas

Hamas, 12 Taylandlı ve 13 İsrailli rehineyi serbest bıraktı. İsrail de hapisteki 39 Filistinliyi salıverdi.

Fotoğraf: Twitter

BBC’nin aktardığına göre Mısırlı yetkilililer, “Yoğun çabalarımız sonucu 12 Tayland vatandaşı serbest bırakıldı” dedi.


Taylandlıların salıverilmesi İsrail’le Hamas arasında Katar’ın aracılık ettiği anlaşmanın bir parçası değil.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre Hamas 13 İsrailliyi Mısır’a teslim etti.

İsrail de 24’ü kadın 15’i de 18 yaş altı çocuk 39 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.

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