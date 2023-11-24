Goldman Sachs’tan faiz analizi: MB ne zaman frene basacak?

Goldman Sachs analizine göre Merkez Bankası (MB) politika faizini yüzde 42,50 seviyesinde tamamlayacak.

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Eylül ve ekimde 500’er baz puanlık faiz artışına giden MB, kasımda da politika faizini 500 baz puan artırmıştı. Uluslararası kurum ve kuruluşlarsa genel olarak MB’nin 250 baz puanlık artış yapacağını tahmin etmişti.

Goldman Sachs, MB’nin politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan yükseltmesinden sonra analiz yaptı.

Bloomberg HT‘nin aktardığına göre Goldman Sachs, MB’nin 250 baz puan daha artışla politika faizini yüzde 42,50’ye yükseltmesini ve sıkılaşma adımlarının tamamlanmasını öngörüyor.

Daha önce tahminini yüzde 40 olarak belirleyen banka, MB kararının beklenenden daha fazla parasal sıkılaştırmaya işaret ettiğini belirtti.