İstanbullulara soğuk hava, fırtına ve yağış uyarısı

İstanbul’a hafta sonu soğuk ve yağışlı hava bekleniyor.

Sıcaklıkların fırtınayla birlikte 4-8 derecelere kadar düşmesi beklenirken, yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM verilerine göre İstanbul’da hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

Rüzgarın cumartesi günü fırtına (40-60km/s), pazar günü ilk saatlerden (0:00) itibarense kısa süreli hamlelerle tam fırtına (80-100km/s) şiddetinde eseceği belirtiliyor. Sonrasında 8-10°C’lik ani sıcaklık düşmesiyle birlikte kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.

Yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

İBB, ekiplerinin kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırda beklettiğini duyurdu. İstanbullulara da olası aksaklıklara karşı tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.