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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan duyurdu: Çalışan emeklilere de 5 bin lira verilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilere de 5 bin lira verileceğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Emekliler artan enflasyona karşı maaşlarının çok yetersiz olduğunu belirterek zam talebinde bulunmuş, Erdoğan’ın talimatıyla çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.


Çalışan emeklilerin kapsam dışında bırakılması eleştirilere neden olmuştu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler birkaç saat önce çalışan emeklilere de 5 bin lira ödenmesine ilişkin çalışma başlattıklarını açıklamıştı.

Nihai haber bizzat Erdoğan’dan geldi: “İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak.”

Çalışan emeklilere de beş bin lira ödenmesi gündemde

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