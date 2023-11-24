Şimşek’e göre fon akışı yerel seçimlerden sonra ‘ciddi bir şekilde’ artacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özellikle yerel seçimlerden sonra Türkiye’ye fon akışının ciddi bir şekilde artacağını kaydetti.

Mehmet Şimşek. Fotoğraf: AA

‘Piyasaların sevdiği bir isim’ diye tanıtılan Mehmet Şimşek’in ekonomi koltuğuna geçmesine rağmen yabancı yatırımcının Türkiye’ye dönüşüne dair güçlü belirtiler yok. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmiş ve ilk gezisini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapmıştı. Daha sonraki duraklarsa Katar ve Suudi Arabistan olmuştu.

Bakan diğer yandan Batı yatırımlarını çekmek için de kollar sıvanmıştı. Ağustos başında Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, JP Morgan’ın İstanbul’da düzenlediği yatırımcı toplantısına katılmıştı. Şimşek bununla da kalmamış, eylülde ABD’de yatırımcılarla buluşmuştu.

Şimşek ekimde de Londra, Marakeş, Paris ve Körfez ülkelerini ziyaret etmişti. Şimşek’in Ocak ayında New York ve Davos’a gitmesi bekleniyor.

Bloomberg’e konuşan Şimşek, Türkiye’ye fon akışının ‘özellikle’ yerel seçimlerden sonra gerçekleşeceğini belirtti: “Ben inanıyorum ki önümüzdeki aylarda özellikle de yerel seçimler sonrasında Türkiye’nin varlıklarına talep çok ciddi bir şekilde artacak. Yani Türkiye’ye fon akışı ciddi bir şekilde artacak.”

Şimşek’in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

‘Kur hedefimiz yok’

*Bizim gibi dezenflasyon programı uygulayan ülkelerde, dezenflasyonda başarı genelde kurda reel değerlemeyi beraberinde getirebiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği bu. Ben, prensip olarak kur konularında seviyeye ilişkin çok yorum yapmam. Çünkü bizim bir seviye hedefimiz yok ve Türkiye şu anda dalgalı bir kur rejimine sahip. Burada lira değerli mi, değil mi tartışmasına da prensip olarak girmek istemiyorum. Ama şu bir gerçek; bu sene cari açığa altın hariç bakarsanız, milli gelirin yüzde 1.4’üne denk geliyor. Dolayısıyla sürdürülebilir bir cari açık, yani dış borcun milli gelire oranını artırmayan bir cari açık, şu anda sağlanmış durumda.

‘KKM vergi teşviki gözden geçirilecek’

*Kur korumalıya gelince… Kur korumalıdan çıkış sürecimiz fiilen başlamış durumda ve çok ciddi bir ilerleme sağladık. Bence para politikasındaki bu normalleşme ile birlikte herhangi bir teşvike ihtiyaç olmadan KKM’den çıkış tamamlanacaktır. KKM’nin getirdiği en büyük teşvik vergi istisnasıdır. O konuda da önümüzdeki sene bir değerlendirme yapacağız. Rezerv birikimi bu şekilde devam ederse tabii ki sürecin hızlandırılmasına ilişkin bir değerlendirme olabilir.