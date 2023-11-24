‘Rüşvet’ operasyonu: 25 polis için tutuklama talebi

İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen ‘rüşvet’ operasyonda gözaltına alınan 46 polisten 25’i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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Gözaltındaki 46 polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Anadolu Adliyesi’nde şüphelilerin ifadesi alındı. Savcıi 46 polisten 25’ini tutuklama, 21’iniyse adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Ne olmuştu?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ‘rüşvet almak/vermek’ suçuyla ilgili projeli ve teknik takipli operasyon yapılmıştı. 2022 ve 2023’te toplam 67 farklı olayda, 62 sivil şahsın rüşvet verdiği, 46 polis memurunun rüşvet aldığı tespit edilmişti.
Bu kapsamda İstanbul, Kocaeli, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak’ta 46 adrese baskın düzenlenmiş, olaylara karıştıkları tespit edilen 46 polis memuru yakalanmıştı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda 59 sivil de daha önce yakalanarak adli makamlara sevk edilmişti.