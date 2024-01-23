Akşam Postası / 23 Ocak 2024

İmamoğlu, Demirtaş’ın adaylık iddialarına ‘yorumsuz’ kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’dan aday olabileceği iddia edilen Başak Demirtaş için yorum yapmamayı tercih etti: “DEM Parti’nin karar vereceği bir konu.”

Rapor: Konut fiyatları düşüyor

Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki düşüş altıncı ayda da devam etti. Konut talebi dört ay sonra artarken, İzmir’de uzun zaman sonra ilk kez yıllık reel fiyat azaldı.

TÜİK: Yerli turistin geceleme sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, turizm açısından yüksek sezon olarak bilinen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içi turistin geceleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,9 geriledi.

Gazze’deki çatışmalarda 21 İsrail askeri daha öldü

İsrail ordusu, ablukadaki Gazze Şeridi’nde devam eden çatışmalarda 21 askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi.

JPMorgan ‘temkinli’ yaklaştı: Dört Türk bankasını negatif izleme aldı

JPMorgan, dördüncü çeyrek mali sonuçları öncesi Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası’nı ‘Negatif Katalizör İzleme’ listesine aldı.

Emekli Sandığı’ndan aylık alanların zam farkının yatacağı tarih belli oldu

Emekli Sandığı’ndan aylık alanların ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri 26 Ocak’ta ödenmeye başlanacak.

Ankara’da IŞİD operasyonu

Ankara’da IŞİD operasyonu yapıldı, dört kişi gözaltına alındı.

Benzine zam geliyor

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1,46 lira zam bekleniyor.

Bitcoin son 24 saatte yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti

Bitcoin yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek geçen yılın aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altına indi.