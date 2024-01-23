‘Skandal dolandırıcılık’ davasında yeni bilirkişi raporu

Kamuoyunda ‘yüksek karlı gizli fon’ adıyla bilinen dolandırıcılık davasında sanıklar Seçil Erzan ile Nazlı Can’ın telefon incelemesine ilişkin bilirkişi raporu girdi.

AA’nın haberine göre İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasına gelen raporda, müşteki Arda Turan ve sanık Seçil Erzan arasındaki mesaj kayıtları ve sanık Can’ın görüşmeleri yer aldı.

Bilirkişi raporuna göre sanık Arda Turan’ın, “Seçil’cim ne yaptın, bunu bana nasıl yaparsın, senin için gittim borçlar istedim, sözler verdim hiçbirini tutamıyorum. İnsanların gözünde ne hale düştüm. Ben yarın insanların maaşlarını nasıl ödeyeceğim” şeklindeki mesajına Erzan, “Çok mahcubum” yanıtını veriyor.

Sanık Seçil Erzan, “Ne yapacağım Seçil, yarın gideyim sorayım tefeciye falan. Faktoring. Sinir hastası oldum bir çare söyle. Yarın kaçta dediler, ne diyorlar?” diye soran Turan’a, “Yarın ödeme alacağız. Normal şartlarda olması yüzde 100 olan bir şey geçen hafta sistemi kapattıkları için vadeyi tutturamıyorlar” karşılığını veriyor.

‘Bizi bir sürü yalanla kandırmış’

Sanıklardan Nazlı Can’ın kullandığı telefona ilişkin bilirkişi raporu da dava dosyasına girdi.

Rehberinde kayıtlı ‘Tahir dayı’ isimli kişiye 22 Nisan 2023’te mesaj gönderen Nazlı Can, “Dayıcığım hayırlı bayramlar. Olayları az çok duymuşsunuzdur. Olay çok büyük bizi de bir sürü yalanla kandırmış. İnşallah sonra detaylı konuşuruz, merak etmeyin beni ama dua edin” ifadelerini kullanıyor.

Sitelerinde yer alan haberlerin linkini telefonunda kayıtlı kişilere ileten Can’ın, ‘Canımm’ diye kayıtlı kişiye el yazısıyla yazdığı, “Nuri bana en iyi avukatı bulsun, bankacılık kanunundan anlayan en iyi ceza avukatı. Avukat bulman şart. Candaş ne durumda, dışarıda neler oluyor ? Anneme yurt dışında olduğumu söyleyin” içerikli not da dava dosyasına konuldu.

Bankanın güvenlik kamera kayıtlarına ilişkin yapılan bilirkişi incelemesi de tamamlanarak hazırlanan rapor, dava dosyasına sunuldu

İddianamede neler var?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede geçen bilgiler şöyle:

* Sanık Seçil Erzan bir bankanın Levent’teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker’den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdi.

* Müşteki Çeviker’e para karşılığında yazılı evrak verildi ancak daha sonra Çeviker Erzan’a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadı, durumu bankaya bildirdi, banka tarafından araştırma yapıldı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

* Sanık Erzan bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna etti. Gerçekteyse böyle bir fonun hiç olmadığı tespit edildi

* Erzan müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturarak, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim etti ve dolandırıcılık kastıyla hareket etti.