Emekli Sandığı’ndan aylık alanların zam farkının yatacağı tarih belli oldu

Emekli Sandığı’ndan aylık alanların ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri 26 Ocak’ta ödenmeye başlanacak.

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Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15’inden itibaren işlemeye başlıyor. 15 Ocak-15 Şubat arasında yeni maaşlar işlendiği için ocak ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi, yine ocak ayı içerisinde ilerleyen bir tarihte ödeniyor.

Konuya ilişkin bir duyuru yapan SGK, söz konusu grubun maaş farklarının 26 Ocak’ta ödenmeye başlanacağını bildirdi.

SGK’dan yapılan açıklamadaya göre;

A- Aylıklarını her ay alanlara; ocak ayı olmak üzere bir aylık tutarında,

B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; bir aylık tutarında,

2. Grupta aralık-ocak-şubat döneminde aylık alanlara; iki aylık tutarında,

3. Grupta ocak-şubat-mart döneminde aylık alanlara; üç aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir.

Bu kapsamda 2 milyon 481 bin 769 kişiye ödenecek fark tutarı 19.3 milyar lirayı bulacak.