SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artışın yüzde 49,25 olduğunu duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklisine ek yüzde 5 artış ‘müjdesini’ vermiş, böylece artış oranı yüzde 37,57’den yüzde 42,6’ya yükselmişti.

Memur emeklisinin yüzde 49,25 zam oranından düşük gelen bu ‘müjde’ tepki çekmişti.

TRT’ye konuşan Bakan Işıkhan Erdoğan’ın talimatıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık maaşlarına da yüzde 49,25 oranında zam geldiğini açıkladı.

Yeni maaşlar, söz konusu teklifin Meclis’ten geçmesinin ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yaklaşık bir hafta içinde verilecek.