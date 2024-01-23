‘Manevi danışmanlar’ ilkokul öğrencilerine ‘değerler eğitimi’ verecekmiş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilkokul öğrencilerine din görevlileri nezaretinde ‘değerler eğitimi’ verileceğini duyurdu.

Fotoğraf: Arşiv. (AA)

Erbaş, paylaştığı yazılı açıklamada ‘Genç Gönüller, Çocuk Gönüllerle Buluşuyor’ projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

Erbaş, şunları kaydetti:

“Nesillerimiz arasındaki etkileşimi artırmak ve onlara doğru bir rol model sunabilmek gayesiyle başlatacağımız bu proje kapsamında üniversite ve lise öğrencisi Diyanet genç gönüllülerimiz ilkokulda öğrenim gören kardeşlerine yönelik etkinlikler düzenleyecekler, onlara doğru bir şekilde rehberlik etmeye çalışacaklar. İl gençlik koordinatörlerimiz ve manevi danışmanlarımız marifetiyle ilk olarak pilot olarak belirlenen 10 ilde gerçekleştirilecek projenin nesillerimize ve milletimize hayırlar getirmesini niyaz ediyor, Yüce Rabbimizden kolaylıklar diliyorum.”

AA’nın aktardığına göre çocukların ‘Kur’an ve sünnet ışığında yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje’ kapsamında, ilkokul 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri için Diyanet gençlik hizmet mekanları ve camilerde manevi danışmanlar ve din görevlileri nezaretinde değerler eğitimi verilecek.

Pilot bölgeler belirlendi

Adana, Afyonkarahisar, Bursa, Konya, Manisa, Samsun, Şırnak, Tekirdağ il merkezlerinin yanı sıra İstanbul’un Ümraniye, Beykoz ve Sarıyer; Ankara’nın ise Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinin pilot bölge olarak belirlendiği çalışma kapsamında, en az 2 bin çocuk ve gence ulaşılması planlanıyor.

Pilot illerdeki deneyimlerin değerlendirilerek, projenin 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında tüm il ve ilçelerde yaygınlaştırılması planlanıyor.