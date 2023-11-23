Akşam Postası / 23 Kasım 2023

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kaybederek 7.898,59 puandan tamamladı.

Zeki Demirkubuz, ‘Gazze hassasiyeti’ni sorgulayan Yeni Şafak yazarına küfürle yanıt verdi

Yönetmen Zeki Demirkubuz, Gazze için sessiz kaldığını savunan Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan’a küfürle yanıt verdi.

Katar: Gazze’de ‘insani ara’ yarın başlıyor

Katar, Gazze’de İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara cuma günü yerel saatle 07:00’de (TSİ 08:00) insani ara verileceğini duyurdu.

‘Rüşvet’ ve ‘usulsüzlük’ iddialarıyla anılan hakim Sidar Demiroğlu açığa alındı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeki ‘rüşvet ve usulsüzlük’ iddialarıyla ilgili dilekçede adı geçen hakim Sidar Demiroğlu’nu açığa aldı.

Lojistik firmasından halka arz başvurusu

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret AŞ halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

KKM hesaplarından çıkış devam ediyor

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar 2 trilyon 800 milyar liranın altına geriledi.

Levent Gültekin’e para cezası: Haram olsun

Diken yazarı Levent Gültekin, “Koca ülkenin savunma sanayisini damada bağlamışlar o da kaderini kayınpederine bağlamış” dediği için 25 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

Merkez Bankası tempoyu korudu: Faiz 500 baz puan artırıldı

Eylül ve ekimde 500’er baz puanlık faiz artışına giden Merkez Bankası (MB), bu toplantıda da politika faizini 500 baz puan artırdı.

Zonguldak’ta batan yük gemisinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan mürettebatından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 10 kişiyi arama arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Siirt’te maden ocağında göçük: Üç işçi hayatını kaybetti

Siirt’te maden ocağında meydana gelen göçükte üç işçi hayatını kaybetti, iki işçi yaralandı. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.