Katar: Gazze’de ‘insani ara’ yarın başlıyor

Katar, Gazze’de İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara cuma günü yerel saatle 07:00’de (TSİ 08:00) insani ara verileceğini duyurdu.

İsraili rehinelerle hapisteki Filistinlilerin takas edilmesi de öngörülen ‘insani ara’nın dört gün sürmesi bekleniyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı, kadın ve çocuk 13 İsrailli rehinenin cuma günü yerel saat 16:00’da (TSİ 17:00) serbest bırakılıcağını da kaydetti.

İsrail de Gazze Şeridi’nde serbest bırakılacak İsrailli rehinelerinin isimlerinin yer aldığı ilk listeyi teslim aldığını bildirdi.

İsrail’e göre Gazze’de Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın elinde 239 İsrailli rehine bulunuyor.

Ayrıntılar geliyor…