İsrail ve Hamas takasta anlaştı

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Hamas’la takas anlaşmasını kabul ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

KAN, ateşkes günlerinin, Gazze Şeridi’nin güneyine karadan saldırı hazırlığı amacıyla ordu güçlerini yeniden organize etmek için kullanabileceğini duyurdu:

“İsrail ordusunun şu aşamada çekinmeden anlaşmayı kabul ettiği söylenebilir. Orduda ateşkesin sahadaki güçleri yeniden organize etmek için kullanılabileceği söyleniyor. Kara manevrasının Gazze Şeridi’nin güneyine kadar genişletilmesine yönelik hazırlıklar da yapılıyor.”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da hükümetin zor ama doğru bir karar verdiğini belirterek, rehinelerin aşamalı olarak serbest bırakılacağını söyledi.

Öte yandan Netanyahu, Gazze’de geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas’la savaşa devam edeceklerini kaydetti.

Anlaşmanın kapsamı

İsrail başbakanı, üzerinde konuşulan anlaşmanın, Kızılhaç’ın Hamas’ın elinde bulunan rehinelere ulaşarak gerekli tıbbi desteği sağlamasını da içerdiğini belirtti.

Hamas da İsrail ile varılan anlaşma kapsamında dört günlük geçici ateşkes ilan edileceğini bildirdi. Hamas’a göre bu sürede serbest bırakılacak her 50 İsrailli rehineye karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli salıverilecek. Her iki taraftan 19 yaş altı kadın ve çocuklar serbest bırakılacak.

İsrail basınından sızan bilgilere göre takas anlaşmasında ilk olarak 80 kişi serbest bırakılacak. Kaçırılan her İsrailliye karşılık da üç Filistinli tutuklu, İsrail tarafından salıverilecek.

Ateşkesin süresi dört gün. İsrail daha fazla rehinenin serbest bırakılması karşılığında ateşkes süresini uzatacak. Ayrıca Gazze’ye yakıt ve yardım desteğine de izin verilecek.

Kızıl Haç, Gazze’de rehin olarak kalacak kişilere erişebilecek.

İsrail’e göre Hamas’ın elinde 239 İsrailli rehine bulunuyor.

İsrail hapishanelerinde ise 2000’den fazlası tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail güçleri, 7 Ekim’den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.