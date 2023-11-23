Siirt’te maden ocağında göçük: Üç işçi hayatını kaybetti

Siirt’te maden ocağında meydana gelen göçükte üç işçi hayatını kaybetti, iki işçi yaralandı. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.

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Şirvan ilçesinin Maden köyünde gece saatlerinde, özel bir bakır madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Göçük altında kalan işçiler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, göçük altında kalan beş işçiden üçünün hayatını kaybettiğini bildirdi: “Şu anda arkadaşlarımızın bize vermiş olduğu bilgiye göre maden sahasında gerekli diğer tedbirler alınmış, herhangi bir tehlike arz eden durum söz konusu değildir. Tekrar geçmiş olsun diyorum.”

3 gözaltı

Siirt başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Y.K, A.T. ve D.A. gözaltına alındı.