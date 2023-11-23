SYRIZA’da deprem: İkisi Türk dokuz milletvekili istifa etti

Yunanistan’da aralarında iki Batı Trakya Türkü’nün de bulunduğu dokuz milletvekili, ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak’tan (SYRIZA) istifa etti.

İstifa eden vekiller partinin yeni lideri Stefanos Kaselakis’i ‘antidemokratik şekilde yoluna devam etmekle’ suçladı.

SYRIZA’nın lideri Stefanos Kaselakis. Fotoğraf: AA

SYRIZA iktidarında bakanlık yapmış isimlerin de aralarında bulunduğu dokuz milletvekili, istifa kararlarını parti sekreterliğine gönderdi.

İstifa eden isimler şöyle: Efi Ahçioğlu, Sia Anagnostopulu, Nasos İliopulos, Dimitris Canakopulos, Meropi Cufi, Theano Fotiu, Aleksis Hariçis, Hüseyin Zeybek ve Özgür Ferhat.

Milletvekilleri açıklamasında, mayıs ve hazirandaki genel seçimlerin Yeni Demokrasi Partisini güçlü şekilde iktidara getirdiğini hatırlattı, ‘ülkedeki siyasi eksenin sağa ve aşırı sağa kaydığını’ söyledi.

Açıklamada SYRIZA’nın parçalanma krizi yaşadığı da ileri sürüldü: “Partinin yeni lideri ve lider kadrosu sorunun siyasi özünü kavrayıp tartışmayı reddediyor. (Stefanos Kaselakis) Demokratik şekilde seçildi ancak antidemokratik şekilde yoluna devam ediyor. Partiyi parçalıyor.”

SYRIZA Haziran 2023’teki genel seçimlerde 300 sandalyelik mecliste 47 milletvekiliyle temsil hakkı kazanmıştı. İki milletvekili kasım başında partiden ayrılmıştı. Bu son istifalarla birlikte partinin meclisteki sandalye sayısı 36’ya düştü.

Kaselakis’in parti serüveni

SYRIZA’da eylülde yapılan başkanlık seçimlerinde Kaselakis en yakın rakibi Ahçioğlu’nu geride bırakarak liderlik koltuğuna oturmuştu.

Daha önce milletvekilliği veya bakanlık görevinde bulunmayan Kaselakis, SYRIZA’yla 2021’de tanışmıştı.

Kaselakis, SYRIZA’yı 2015’te iktidara taşıyan eski SYRIZA lideri Aleksis Çipras’ın davetiyle Mayıs ve Haziran 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmuş ancak parlamentoya girmeye hak kazanamamıştı.