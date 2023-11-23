‘Rüşvet’ ve ‘usulsüzlük’ iddialarıyla anılan hakim Sidar Demiroğlu açığa alındı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeki ‘rüşvet ve usulsüzlük’ iddialarıyla ilgili dilekçede adı geçen hakim Sidar Demiroğlu’nu açığa aldı.

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İhbar dilekçesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında HSK tarafından görevlendirilen 3 müfettiş ön raporunu tamamladı.

Raporu gündemine alan HSK 2. Dairesi, soruşturma tamamlanana kadar İstanbul Anadolu Adliyesi 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidar Demiroğlu’nun geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın HSK’ye gönderdiği yazıda İstanbul Anadolu Adliyesi özelinde iş takibi ve aracılık yapan, rüşvete tevessül eden yargı mensuplarıyla ilgili bilgiler yer alıyordu.

BirGün Gazetesi yazarı Timur Soykan dilekçeyi haberleştirmiş ve sonrasında soruşturma başlatılmıştı. Sonrasında habere erişim engeli getirilmişti.

Twitter hesabından gelişmeyi yorumlayan Soykan “Rüşvet çarķında sadece Sidar Demiroğlu yoktu. Başsavcı İsmail Uçar yargıdaki çeteyi anlatmıştı. Bu çetenin diğer mensupları makamlarında kalacak mı” dedi.