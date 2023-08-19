Akşam Postası / 19 Ağustos 2023

İmamoğlu: Savaştaki ülkelerin ekonomisi bile bizden katbekat iyi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Savaş içinde olan ülkelerin ekonomisi bile bizden katbekat iyi şu anda” dedi.

ABD onayladı: Danimarka ve Hollanda Ukrayna’ya F-16 gönderecek

ABD, Danimarka ve Hollanda’nın elinde bulunan F-16 savaş uçaklarının, pilotların gerekli eğitimleri tamamlamasının hemen ardından Ukrayna’ya gönderilmesine onay verdi.

SPK’dan bir şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin ilk halka arzını onayladı.

Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: En az 21 gözaltı

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti.

Filenin Sultanları, yarın Azerbaycan’la karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nın grup aşamasındaki ikinci maçında yarın Azerbaycan’la karşılaşacak.

Gazeteci Can Ataklı hakkında soruşturma

Ankara Başsavcılığı, gazeteci Can Ataklı hakkında, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.