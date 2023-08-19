SPK’dan bir şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin ilk halka arzını onayladı.
SPK haftalık bültenine göre, kurul, Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin pay başına 20,76 liradan ilk halka arz başvurusunu onayladı.
Yaramazlara biraz batar!
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin ilk halka arzını onayladı.
SPK haftalık bültenine göre, kurul, Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin pay başına 20,76 liradan ilk halka arz başvurusunu onayladı.
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