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Yaramazlara biraz batar!

SPK’dan bir şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin ilk halka arzını onayladı.

Fotoğraf: AA

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin pay başına 20,76 liradan ilk halka arz başvurusunu onayladı.


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