İmamoğlu: Savaştaki ülkelerin ekonomisi bile bizden katbekat iyi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Savaş içinde olan ülkelerin ekonomisi bile bizden katbekat iyi şu anda” dedi.

Ekrem İmamoğlu. (AA)

İmamoğlu, 34’üncü Uluslararası Hacı Bektaş-i Veli’yi Anma Etkinlikleri kapsamında Nevşehir’e gitti.

İmamoğlu Hacıbektaşlı yurttaşlarla bir araya geldi. ANKA’nın haberine göre İmamoğlu’nun buradaki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Bugün yerleştirilmeye çalışılan parti memleketi olmak, parti ülkesi olmak, parti devleti olmak anlayışının dışında yok kardeşim. Biz 86 milyon insan biriz, beraberiz. Hayatımız, geleceğimiz bir. Bu toprakların nimetleri hepimizin. Bu toprakların her bir karışının eşit hissedarlarıyız, ortağız, eşitiz.

*Bu ülkenin insanı çok yetenekli insanlardır. Bu ülkenin kaynakları vardır ama ne yazık ki iyi yönetilmediği için bugün dünyanın en sıkıntılı ekonomilerinden birisiyle karşı karşıyayız. Savaş içinde olan ülkelerin ekonomisi bile bizden katbekat iyi şu anda. Dünyanın en zor durumda dediğimiz ülkeleri bile ne yazık ki bizim yaşadığımız enflasyonu, yoksulluğu, işsizliği yaşamıyor. O bakımdan bu beceriksizliği, kötülüğü hep beraber ortadan kaldırmak adına, yerelden başlayan başarılarımızı daha hızlı, daha güçlü, daha hatasız, daha eksiksiz, daha düzgün tasarlayarak genele taşımanın yolculuğu yeniden başlıyor. Onun için 2024 hepimiz için çok önemli.

*2024 yerel seçimlerine giderken doğruları yapmak zorundayız. Omuz omuza verip, kol kola verip, kafamızı hep beraber ortaya döküp diyeceğiz ki kafamızdaki fikirleri ortaya toplayacağız, ortaklaşan bir akılla geleceği tasarlayacağız. Bizim partimiz bize demokrasiyi gösterir. Ben bilirimden uzak bir partidir bizim partimiz. Ben değil, biz biliriz diyen bir partidir. Onu sağlamalıyız. Göreceksiniz inşallah başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde güçlü bir başarıyı hep birlikte elde edeceğiz.

*Yol yürümemiz için atmamız gereken güçlü adımlar var. Onun da çabasını aile, yuva içerisinde tartışarak, konuşarak bulacağız. Bulduktan sonra da ayağa kalkıp güçlü bir şekilde hedefe birlikte yürüyeceğiz.