Akşam Postası / 13 Nisan 2024

Gerilim tırmanıyor: İran kargo gemisine el koydu

Tahran ile Tel Aviv arasındaki gerilim tırmanırken, İran İsrail bağlantılı olduğu gerekçesiyle bir kargo gemisine el koydu.

Teleferik faciasında mahsur kalanlar kurtarıldı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabinin parçalanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Mahsur kalanların tamamı saatler sonra kurtarıldı.

Bayram tatilinin yedi günlük bilançosu: 55 ölü, 7 bin 331 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin yedi gününde 4 bin 370 trafik kazası meydana geldi. 55 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 331 kişi yaralandı.

Evren Barış Yavuz gözaltında: Görsel iletişim hatası, Bayraktar ailesiyle alakası yok

İsrail’le ticaret konusundaki paylaşımı nedeniyle hedef alındıktan sonra gözaltına alına Siyasal İletişimci Evren Barış Yavuz, suçlamaları reddetti.

Yargıtay’dan emsal karar: 16 milyon emekliyi ilgilendiriyor

Yargıtay, kredi borcunu emekli maaşıyla ödemeyi taahhüt eden emeklilerle ilgili emsal bir karar verdi. Kararda emekli maaşıyla kredi ödemelerinin yapılması halinde, bu ödemelerin geri istenemeyeceği bildirildi.

Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu’nun Uğur Dündar çıkışına tepki: Bana da yaptı

Gazeteci Fatih Altaylı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Uğur Dündar’a yazdığı mektuba tepki gösterdi: “Kemal Bey, benzer bir saldırıyı daha önce bana karşı da yaptı.”