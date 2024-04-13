Stres iştahınızı kesiyorsa yapmanız gereken üç şey

Endişeli veya stresli olduğunuzda, yemek tamamen sonradan akla gelen bir düşünce haline gelebilir.

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Stresin fiziksel sağlığınıza zarar vermesinin birçok yolu vardır ve her ne kadar GI sistemi özellikle sert bir şekilde etkilese de ortaya çıkan semptomlar herkes için farklıdır. Konu açlık olduğunda bu kesinlikle doğrudur: Stresin iştah üzerindeki etkisi çok karmaşıktır ve kişiye göre değişir.

Örneğin bazı insanlar endişeli olduklarında daha fazla atıştırmalık yemek isterler çünkü kortizol hızlı enerji kaynakları istemenize neden olabilir. Araştırmalar, vücudunuzun stres altında salgıladığı diğer hormonların (adrenalin ve kortikotropin salgılayan hormon gibi) açlığı baskılayabildiği için bazılarının iştahını tamamen kaybedebileceğini gösteriyor. İnsanlarda mide bulantısı, ağrı veya mide rahatsızlığı gibi strese bağlı gastrointestinal semptomlar da olabilir ve bu da yemek yemeyi fiziksel olarak zorlaştırabilir.

Peki ne yapmalı? İşte sindirim sorunlarınızı daha da kötüleştirmeden, ihtiyacınız olan besinleri aldığınızdan emin olmanıza yardımcı olacak üç ipucu.

1. Herhangi bir şey yemeden önce nefes egzersizi ile sinirlerinizi sakinleştirin

Kısa süreli stresin ana nedeni iştah kesici olabilir: Sinir bozucu durumlar “Savaş ya da kaç” tepkisini kontrol eden sempatik sinir sisteminizi harekete geçirir ve sindirimi yavaşlatır. Buna karşı koymak için, para sempatik sinir sisteminizi harekete geçiren ve ‘dinlenme ve sindirme’ moduna geçmenize yardımcı olabilecek, derin veya göbek nefesi olarak da bilinen diyafram nefesini deneyebilirsiniz.

Bunun için tek yapmanız gereken oturmak veya uzanmak, bir elinizi kaburgalarınızın hemen altındaki karnınıza, diğerini göğsünüzün üzerine koymak. Daha sonra burnunuzdan derin bir nefes alırsınız ve göğsünüzü hareket ettirmeden karnınızın elinizi dışarı doğru ittiğini hissedersiniz ve kapalı dudaklardan nefes verirsiniz (sanki ıslık çalıyormuş gibi). Bunu beş dakika kadar pratik yapmak zihninizin ve bağırsaklarınızın rahatlamasına yardımcı olacaktır.

2. Kullanıma hazır basit yiyecekler stoklayarak önceden plan yapın

Stresliyken keyif alacağınız seçenekler ile vücudunuza zarar vermeyen şeyler arasında bir denge kurmak çok önemlidir. Bu nedenle büyük bir salata gibi tonlarca lif içeren bir şeyi (sindirim sisteminizi çalıştıracak) atlamak isteyebilirsiniz. Bunun yerine taze meyve ve granolalı yoğurt, favori humusunuzla birlikte kesilmiş sebzeler, pilavlı veya kinoalı tavuk veya bazı güvenilir krakerler ve fıstık ezmesi gibi yumuşak ama yine de tatmin edici atıştırmalıklar yemeyi deneyin.

3. Yemek yerken birden fazla iş yapmayın

Uzmanlar, hangi yemeği veya atıştırmalığı seçerseniz seçin, bildirimlerinizi susturmayı, bilgisayarınızı kapatmayı ve yemek yerken oturmayı öneriyor. Başka bir deyişle, örneğin sanal bir iş toplantısı sırasında hızlıca bir şeyler atıştırmaktan veya e-postalarınızı kontrol ederken yemek yemekten kaçının ve yavaşlamak için elinizden gelenin en iyisini yapın.