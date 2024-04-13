Teleferik faciasında 13 kişiye gözaltı

Antalya’da bir kişinin ölümüne neden olan teleferik faciasıyla ilgili 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi’nde direklerden birisi devrildi.

Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki sekiz kişi kayalık alana düştü. Yaralılardan birisi hayatını kaybetti.

Dünden beri süren tahliye çalışmasıyla mahsur kalanların tamamı kurtarıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, teleferik hattı sorumlularından 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.