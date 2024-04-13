Teleferik faciasında mahsur kalanlar kurtarıldı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabinin parçalanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Mahsur kalanların tamamı saatler sonra kurtarıldı.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi’nde direklerden birisi devrildi.
Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki sekiz kişi kayalık alana düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, Memiş Gümüş’ün yaşamını yitirdiğini, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva’nın yaralandığını belirledi.
Dünden bu yana süren tahliye çalışması sonrası mahsur kalanların tamamı kurtarıldı.