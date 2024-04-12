İçişleri bakanı: Teleferik kazasından sonra vagonlarda 184 kişi mahsur kaldı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde teleferik kabini düştü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vagonlarda mahsur kalan 184 kişinin tahliyesi için gece uçuş kabiliyetine sahip helikopterin bölgeye sevk edildiğini söyledi.

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Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi’nde direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü.

İçişleri bakanı Yelirkaya kazadan sonra 25 kabinde 184 kişinin mahsur kaldığını söyledi:

Yerlikaya’nın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

* AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını yürütürken, Sahil Güvenlik helikopterimiz vagonda mahsur kalan 5 kişiyi tahliye etmiş, 2 yaralının da tahliye çalışmaları devam etmektedir.

* Gece uçuş kabiliyetine sahip bir Jandarma helikopterimiz ise 25 kabinde bulunan toplam 184 kişinin tahliyesi için saat 20.00’de Aydın’dan bölgeye intikal etmek için havalanmıştır.

* Antalya’da çalışmaları koordine etmek üzere Arama Kurtarma Daire Başkanımız 20 kişilik Dağcı ekibiyle birlikte helikopterle bölgeye hareket etmiştir.