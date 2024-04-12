Antalya'da teleferik kabini düştü: Bir ölü, yedi yaralı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde teleferik kabini düştü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı.

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Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi’nde direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki sekiz kişi kayalık alana düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, bir kişinin yaşamını yitirdiğini, ikisi çocuk yedi kişinin de yaralandığını belirledi.