Antalya'da teleferik faciası: CHP heyet gönderiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya’daki teleferik kazasını araştırması için genel başkan yardımcıları ve 10 milletvekilinden oluşan bir heyet görevlendirdi.

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Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucu bir kişi öldü, ikisi çocuk yedi kişi yaralandı. 25 kabindeki 184 kişi de saatlerdi mahsur kaldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kabinlerdeki vatandaşları kurtarmak için gece görüşlü helikopterlerin bölgeye gönderildiğini söyledi.

Kazayla ilgili Özel X hesabından şu paylaşımı yaptı:

* Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcılarımız Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz ile 10 milletvekilimizden oluşan heyetimiz bölgeye hareket ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve yetkililerle temas halindeyiz, kazayı detaylarıyla araştıracağız.

* Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras koordinatörlüğünde İstanbul, Ankara ve Muğla Büyükşehir Belediyelerimizin arama kurtarma ekipleri bölgeye hareket halinde. Kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra kamuoyunu detaylı biçimde bilgilendireceğiz.