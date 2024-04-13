Gerilim tırmanıyor: İran kargo gemisine el koydu

Tahran ile Tel Aviv arasındaki gerilim tırmanırken, İran İsrail bağlantılı olduğu gerekçesiyle bir kargo gemisine el koydu.

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İsrail, 1 Nisan’da İran’ın Şam’daki konsolosluğunu vurmuştu. Aralarında iki üst düzey komutanın da bulunduğu yedi Devrim Muhafızları subayı hayatını kaybetmişti.

ABD istihbaratına göre İran ‘misilleme’ için saat sayıyor.

Tam bu sırada İran, Hürmüz Boğazı’nda Portekiz bayraklı MSC Aries gemisine el koyduğunu ve İran sularına yönlendirdiğini bildirdi.

İran medyası, gemiye İsrail’le bağlantılı olduğu için el konduğunu bildirdi.

İsrail’in askeri sözcüsü Daniel Hagari, ‘İran’ın gerilimi tırmandırmayı seçtiğini’ ve ‘bunun sonuçlarına katlanacağını’ söyledi.