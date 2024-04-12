WSJ: İran'ın iki gün içinde İsrail'e saldırması bekleniyor

İsrail birkaç gün içinde İran’dan gelecek doğrudan bir saldırıya hazırlanıyor.

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İsrail, İran’ın Şam’daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan’da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan ikisi general rütbesinde toplam yedi İranlı yetkili ölmüştü. Ayrıca altı Suriyelinin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İranlı yetkililer bu saldırıdan sonra İsrail’e karşı muhtemel misillemenin meşru müdafaa olduğunu söylemişti.

Wall Street Journal‘ın haberine göre İsrail, önümüzdeki 48 saat içinde İran’dan saldırı gelmesini bekliyor. İran yönetiminden bilgi alan bir kişiyse saldırı planlarının tartışıldığını, nihai bir karar verilmediğini söyledi.

ABD’li yetkili perşembe günü yaptığı açıklamada Amerikan istihbarat raporlarına göre İran’ın birkaç gün içinde İsrail topraklarına yönelik bir misilleme saldırısı yapmasını beklediklerini söyledi.

İsrail’deki Amerikan Büyükelçiliği, ABD hükümet çalışanları ve aile üyelerinin bir sonraki duyuruya kadar İsrail’in merkezi, Kudüs ve Beerşeba dışında kişisel seyahatlerinin kısıtlanacağını açıkladı.

Dün Devrim Muhafızlarına yakın sosyal medya hesapları İsrail’in Hayfa havaalanına ve Dimona’daki nükleer tesisine füze saldırısı simülasyonları gösteren videolar yayınladı. İranlı bir yetkili de daha önce İran’ın saldırıya uğraması halinde İsrail’in enerji tesislerini vuracağını söylemişti.

Hamaney’se doğrudan bir saldırının geri tepmesinden ve İsrail’in İran’ın stratejik altyapısına büyük bir misillemeyle karşılık vermesinden endişe ediyor. İranlı yetkili “Saldırı planları Hamaney’in önünde ve o hala siyasi riski tartıyor” dedi.