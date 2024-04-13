Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'nun Uğur Dündar çıkışına tepki: Bana da yaptı

Gazeteci Fatih Altaylı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Uğur Dündar’a yazdığı mektuba tepki gösterdi: “Kemal Bey, benzer bir saldırıyı daha önce bana karşı da yaptı.”

Kılıçdaroğlu, 2022’de sosyal medya hesabından isim vermeden kendisini eleştiren Fatih Altaylı’ya tepki göstermiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, başbakanlığı döneminde Habertürk Yönetim Kurulu Başkanvekili olan Fatih Saraç ile arasında geçen ve kamuoyunda ‘Alo Fatih’ olarak bilinen olaya gönderme yapmıştı.

Altaylı’nın bu olayı hatırlattığı ve Kılıçdaroğlu’nun Dündar’a mektubunu eleştirdiği yazısı şöyle:

“Bayram haftasının en garip tartışması CHP eski genel başkanı Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar arasındaki tartışma oldu.

Uğur Dündar Kemal Bey’e ‘Adaylığınızı dayatarak seçimin kaybından sorumlusunuz’ deyince beklediğimizden de sert bir karşılık aldı Kılıçdaroğlu’ndan.

Kemal Bey tam anlamıyla Uğur Dündar’a ‘daldı.’

Soyut suçlamalar ayrı ama somut bir de hata yaptı ve Uğur Dündar’ın TRT genel müdürlüğü yaptığını da söyledi ki, Uğur Dündar hiçbir zaman TRT genel müdürü yapılmamıştı.

Ben bu tartışmanın içine girmeyeceğim.

Uğur Dündar kendini savunma konusunda gayet başarılıdır.

Benim ilgimi çeken ise Kılıçdaroğlu’nun gereksiz sert üslubu.

Kemal Bey, benzer bir saldırıyı daha önce bana karşı da yaptı.

2022 Mayıs’ında Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Aday olmayın. Parti içinde bir klik size aday olun diyecektir ama onları dinlemeyin. Aday olursanız kaybedersiniz’ diye bir yazı yazdım.

Bir şey demedi.

Yanıt da vermedi.

Parti içindeki kliğin baskısı arttıkça Kemal Bey’in adaylığa yeşil ışık yakmaya başladığını görünce yazıyı 2022 Eylül ayında tekrarladım.

‘Olmayın. Kaybedersiniz. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu rahat kazanır. Kral olmaya kalkışmayın olamazsınız ama kralı tayin edebilirsiniz’ dedim.

Aynı mahiyetteki ilk yazımda gıkını çıkarmayan Kemal Bey, yazının tekrarına çılgın bir yanıt verdi.

Adımı vermedi ama beni gizli AKP’li olmakla suçladı, o sırada çalıştığım gruba Alo Holding dedi.

Kılıçdaroğlu’nun üslubu olmadığı açıkça belli, çirkin bir yanıttı. Şunu da söyleyeyim, bundan ötürü Kemal Bey’e bir kinim, birikmiş bir öfkem yok.

Şimdi benzer hatta daha sert bir yanıtı Uğur Dündar’a yönelik yineledi Kılıçdaroğlu.

Ben bu yanıtın da Kemal Bey tarafından değil, onu Cumhurbaşkanı adaylığına ikna edenler tarafından kaleme alındığına inanıyorum.

Kılıçdaroğlu’nu başta istemediği adaylığa ikna ederler, Kılıçdaroğlu’nu üslubu olmayan bu yanıtlara ikna edenlerdir.

Kesin!

Ve bu metinleri kimin yazdığını da tahmin edebiliyorum.

Zannederim Uğur Dündar da tahmin edebiliyordur.

Ve bir zaman yanında çalıştırdığı, yetişmesine, parlamasına katkıda bulunduğu için de bir kez daha hayıflanıyordur.“

Ne olmuştu?

CHP, önceki hafta tamamlanan yerel seçimde zaferle çıkmıştı. Gazeteci Dündar bunun üzerine Mayıs 2023’te kaybedilen genel seçimden Kılıçdaroğlu ve altılı masayı sorumlu tutarak şunları demişti:

“Son yerel seçim sonuçları gösterdi ki Kılıçdaroğlu kendisi yerine Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan birini aday gösterseymiş, o seçim kolayca kazanılacakmış!.. Üstelik altılı masadaki çoğu partiye, bol keseden milletvekili dağıtmaya da gerek kalmayacakmış!”

Kılıçdaroğlu, Dündar’ın bu yorumuna sert bir yazılı açıklamayla yanıt vermiş, Dündar’ı ‘büyük emeklerle’ inşa ettikleri toplumsal ittifakı bozmaya çalışmakla suçlamıştı. Dündar’a bu nedenle hesap sorma sözü de vermişti.