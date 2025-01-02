AKP’nin ‘olmazsa olmazı’ymış: Dijital Telif Yasası bu yıl geliyor

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman ‘2025’teki gündemlerinin başında Dijital Telif Yasası çıkarmak olduğunu’ söyledi.

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‘Sözün bittiği yer’

ANKA‘nın haberine Meclis’te konuşan ve AKP Hatay Milletvekili Yayman, şunları söyledi:

* 2025 gündemimizde Dijital Telif Yasası’nın bir an önce çıkması var. Çünkü emek hırsızlığı sözün bittiği yere getirdi bizleri.

* Bir taraftan gerçek gazetecilik anlamında 5N1K kuralıyla çalışan basın emekçileri, televizyoncular var. Diğer taraftan bu emekleri alarak bunun üzerinden etkileşim almak için sürekli emek hırsızlığı yapan ve copy paste gazeteciliğiyle kendisine gazeteci bile denmeyen insanların yaptığı bir faaliyet var.

* Dijital telif bizim için olmazsa olmaz.

‘İlk platform Netflix olacak’

Yayman ardından sözü sosyal medyaya getirdi:

* Giriş yaşıyla ilgili bir tartışma var. Bizim bu konuda da tavrımız net. Bu konuya siyasetçiler karar vermeyecek. Bilim insanları, psikiyatristler ve uzmanlar karar verecek. Sosyal medyanın yıkıcı etkisinin bu kadar öne çıkmasını doğru bulmuyoruz.

* Muhakkak ulus aşırı şirketlerin toplum kurallarını yani anayasalarını hazırlamaları ve bu anayasaları çocuğun, bireyin, kamu düzeninin ve toplumun korunmasının kırmızı çizgiler olarak değerlendirilmesini arzu etmekteyiz.

* Sosyal medyaya giriş yaşıyla ilgili düzenleme yapacağız. Yeni dönemde dijital platformları dinlemeye devam edeceğiz. İlk platform Netflix olacak. Diğer dijital platformları TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda dinleyeceğiz.



