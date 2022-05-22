AKP’lilerde ‘Özkan endişesi’: Seçici ve dikkatli davranıyorlar

ALTAN SANCAR

AKP’de Cahit Özkan’ın görevden alınması ile sonuçlanan süreç, milletvekillerini temkinli olmaya itti. AKP’liler hem televizyona çıkarken hem de demeç verirken daha seçici davranıyor.

Fotoğraf: Twitter/Cahit Özkan

AKP eski grup başkan vekili Cahit Özkan, iktidarın son dönemde yeniden ilişki kurduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ‘teslim olduğunu’ söylemesinin ardından görevden alınmıştı.

Özkan, bu durumu ‘görevden affını istirham ettiğini’ söyleyerek duyurmuştu.

Kulislere yansıyan bilgilere göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Özkan’a “Saçma sapan programlara çıkıyorsun” diye çıkışmıştı.

Sürecin etkisiyse AKP içinde dalga dalga sürüyor.

İktidar kulislerine yansıyan bilgilere göre, sık sık televizyon programlarına katılan, yer yer muhalif isimlerle de karşı karşıya gelen AKP’liler şimdi çok daha dikkatli.

Bazı partililer gelen davetler karşısında ‘konuşulacak konular ve konuklar’ hakkında bilgi istiyor. Bu bilgileri genel merkezdeki ‘yetkili’ ya da ‘özgül ağırlığı’ olan isimlere iletiyor. AKP’liler göre bu durum kendileri için aynı zamanda bir ’emniyet supabı’ olarak görüyor.

AKP’lilerin önlemleri bunlarla da kalmıyor. Çoğu milletvekili, son dönemin tartışmalı konuları hakkında kesin görüş bildirmekten kaçınıyor. Görüşleri sorulan partililer çoğu zaman partinin yetkili isimlerini ve bakanları işaret ediyor.

‘İsminin gizli kalması şartıyla konuşan yetkili’ler çekinceli

Geçmişte ‘isminin gizli kalması’ şartıyla basına konuşan AKP’lilerin bazıları da artık bu yöntemi kullanarak görüş vermek istemiyor.

Kulislere göre, AKP’liler ne parti yönetiminin ne de Erdoğan’ın tepkisi çekmek istiyor. Zira seçimlere bir yıla yakın bir süre kalmasından dolayı az da olsa ‘liste kaygıları’ ortaya çıkıyor.

Mevcut vekillerin büyük bir bölümü katılacakları bir program, verecekleri bir demeç veya görüntüyle bir sonraki listede yer alamamayla karşı karşıya kalmak istemiyor.

Ne olmuştu?

AKP’nin eski grup başkanvekili Cahit Özkan, Armağan Çağlayan’ın Youtube programına konuk olmuş ve “Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu” demişti.

Bu sözler üzerine AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter’dan yazılı açıklama paylaşmıştı: “Grup Başkanvekilimiz Sn. Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir.”

Gelişmeler sonrası Twitter’da haber başlığı paylaşan anonim hesaplar Özkan’ın istifa ettiği iddiasını dolaşıma sokmuştu. Ancak bu iddia yalanlanmıştı.

Özkan, görevden alınmasından bir gün önce Çelik’le çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak “Sıkı dostlar arasına kimse giremez” demişti. Hemen ardından da Erdoğan’la bir fotoğrafını paylaşan Özkan, Abdurrahim Karakoç’un şiirinin sözlerini eklemişti. Ancak bunlar Özkan’ın görevden alınmasına engel olmamıştı.

Özkan’ın yerine AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirilmişti.